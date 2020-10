Rejsende fra højrisikolande skal vise negativ coronatest

Personer bosat i højrisikolande, som rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, skal nu kunne fremvise en negativ coronatest. Det gælder også arbejdstagere.

Testen skal være foretaget senest 72 timer før indrejse. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse mandag.

Personer med bopæl i Norge, Sverige og Tyskland ikke omfattet af kravet.

Det betyder, at alle svenskere og tyskere er fri for at vise en negativ coronatest, når de kommer til landet med et anerkendelsesværdigt formål.

Nordmænd kan frit rejse ind i Danmark og er ikke begrænset af at skulle have et anerkendelsesværdigt formål.

Men resten af verden må altså have en test med. Kan man ikke fremvise en negativ test, der er taget inden for 72 timer før indrejsen, må man fra mandag regne med at blive afvist ved grænsen.

- De nye restriktioner vil dog i de første dage blive håndhævet med konduite, og man vil tage hensyn til, at borgerne skal have mulighed for at nå at indrette sig efter reglerne, skriver Rigspolitiet.

Er man dansk statsborger, må man rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ test.

Personer i transit må gerne rejse gennem Danmark. Det gælder uanset bopæl og transportmiddel. I de situationer bliver der ikke stillet krav om at vise en negativ coronatest.

Det er muligt at se listen over højrisikolande på coronasmitte.dk. Den opdateres hver torsdag.

Lørdag annoncerede Beskæftigelsesministeriet, at det fra mandag er et krav, at arbejdstagere fra udlandet skal have en negativ coronatest med sig for at få lov at krydse den danske grænse.

Det skyldes, at andelen af smittede med polsk herkomst har været stigende de seneste uger.