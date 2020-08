Rejsende hilser anbefaling om mundbind i fyldte tog velkommen

Det er ikke mange måneder siden, at mundbind var et sjældent syn i det offentlige rum.

Men lørdag har en del rejsende på Nørreport Station og Københavns Hovedbanegård valgt at iføre sig mundbind.

Det gælder også Kjeld og Marianella Ibarra-Hansen fra Avedøre.

De skal til fødselsdag i Tivoli, og det er deres første togtur siden virusudbruddet.

- Jeg har en lungesygdom, så jeg er i stor risiko, og jeg synes, det er tarveligt, at folk ikke passer bedre på, siger Marianella Ibarra-Hansen.

De er begge glade for anbefalingen.

- Men måske skulle det være mere tydeligt, og måske skulle det være et krav, for hvem afgør, om der er mange mennesker eller ej. Det burde gælde her og alle andre offentlige steder, siger Kjeld Ibarra-Hansen.

Førtidspensionist Majbritt Løhde, som er fra Silkeborg, har dårlige lunger og er derfor også i risikogruppen.

Hun bruger mundbind under sit besøg i København.

- Hvis jeg ser mange mennesker, tager jeg det på, for jeg har det i tasken hele tiden. Jeg synes, alle burde gør det, for mange holder ikke afstand, siger hun.

DSB forventer, at flere passagerer vil vende tilbage til togene, i takt med at mange fra næste uge kommer tilbage fra ferie.

- Kunderne tager allerede godt imod det. Jeg kan tydeligt se, at flere bærer mundbind, både i togene, men også i forhallerne og på stationerne, siger informationschef Tony Bispeskov.