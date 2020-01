Rejsende om virus: - Man behøver ikke at opsøge døden

Ekstra Bladet har spurgt rejsende i Københavns Lufthavn, om de er bekymrede for coronavirussen

Den potentielt dødelige coronavirus, som brød ud i Wuhan i Kina i begyndelsen af januar, spreder sig.

80 personer er således døde og flere end 2300 meldt smittede af sygdommen, som mistænkes at være brudt ud i et dyremarked.

Flere lande har søndag og mandag meddelt, at de vil evakuere statsborgere fra byen. Udenrigsministeriet fraråder ligeledes alle ikke-nødvendige rejser til Hubei-provinsen i Kina på grund af virussen.

'Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet,' skriver ministeriets borgerservice i sin opdaterede rejsevejledning.

'Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.'

Flere kontinenter

Coronavirussen har spredt sig fra Kina til adskillige lande rundt omkring i verden, nemlig Thailand, Taiwan, Australien, Singapore, Malaysia, Japan, Frankrig og USA.

Ekstra Bladet har derfor aflagt Københavns Lufthavn et visit for at høre de rejsende, om de er bekymrede for virussen.