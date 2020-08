Rejsende på færger til Norge skal have taget temperaturen

På tre af rederiet Color Lines ruter skal alle nu have målt deres temperatur, ingen de kommer om bord.

Det drejer sig om rejsende på færger mellem Hirtshals og Larvik, Hirtshals og Kristiansand samt Oslo og Kiel.

- De gælder både dem, som kommer i bil, og dem, som går om bord. Alle bliver skannet, siger Helge Otto Mathisen, koncerndirektør for kommunikation i Color Line, til det norske nyhedsmedie Dinside.

Hvis en person får påvist forhøjet temperatur, vil vedkommende som udgangspunkt ikke få lov til at gå om bord, forklarer han.

Feber kan være et symptom på coronasmitte.

Det fremgår, at udstyret til at måle temperatur vil være på plads i løbet af næste uge.

Tiltaget kommer ikke alene. Rejsende skal også bekræfte, at de ikke har været i nærkontakt med en smittet, ikke selv har symptomer og ikke er pålagt karantæne eller isolation.

- Vi forstærker tiltagene om smitteværn. Trygge og gode rammer er afgørende for både gæsterne og vores ansatte, siger Color Lines koncernchef, Trond Kleivdal, i en pressemeddelelse.

For passagerer på ruten til Kiel fra Oslo bliver det fra lørdag ikke længere muligt at gå i land i den nordtyske by.

Det skyldes, at det norske udenrigsministerium i en opdatering af dets rejsevejledning tidligere denne uge frarådede rejser, som ikke er strengt nødvendige, til blandt andet Tyskland.

- Ved at tilbyde en tryg oplevelsesrejse uden at gå i land i Kiel sikrer vi, at driften af 'Color Magic' og 'Color Fantasy' opretholdes, som vi også gjorde tidligere i sommer, før grænserne blev åbnet 15. juli, siger koncernchefen.

Også Fjord Line overvejer at indføre temperaturmålinger, men har endnu ikke besluttet sig, oplyser færgerederiet til Dinside.