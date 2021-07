Rejser til Frankrig og Belgien kræver test ved hjemkomst

Feriefavoritten Frankrig skifter farve fra grøn til gul i Udenrigsministeriets rejsevejledning. 9 ud af 13 franske regioner forbliver dog grønne.

Når man vender hjem fra en rejse til et gult land, er der krav om at blive testet for coronavirus, medmindre man er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Hovedstaden Paris ligger i en af de regioner, der farves gule. Ligeledes farves de to regioner, der dækker den franske middelhavskyst, gule. Øen Korsika, der er sin egen region, farves også gul.

Belgien får også en tur med den gule pensel. Men den ene af de tre regioner i landet - Vallonien - forbliver grøn. Bruxelles, der er sin egen region, bliver altså farvet gul.

Finland bliver farvet grøn. Finland har været skraveret gul på grund af betydelige indrejserestriktioner for danskere - altså ikke på grund af høj smitte. Udenrigsministeriet forventer dog indrejserestriktionerne ophævet fra og med mandag den 26. juli.

I Grækenland skifter flere regioner fra grøn til gul. Det gælder blandt andet feriedestinationerne Peloponnes i det sydlige Grækenland og De Ioniske Øer, der ligger vest for hovedlandet.

Obligatoriske vacciner og coronapas i stil med det danske er nogle af de tiltag, den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis præsenterede, efter Grækenlands smittetal er begyndt at stige.

Den grønne farve i rejsevejledningen betyder, at Udenrigsministeriet ikke fraråder at rejse til landet, men man skal stadig være opmærksom.

Udenrigsministeriet fraråder heller ikke rejser til lande, der er farvet gule, men her opfordres rejsende til at være ekstra forsigtige.

Rejsevejledningerne bliver opdateret ugentligt.

Vejledningerne i uge 29 kommer i en uge, hvor der har været et stigende antal danskere, der har meddelt smitteopsporingen, at de formodentligt er blevet smittet på rejse i udlandet.