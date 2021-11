Rejseregler for syv afrikanske lande strammes efter ny virusvariant

Rejserestriktionerne til Sydafrika og seks omkringliggende lande skærpes ved midnat.

Det oplyser Tyra Grove Krause, der er konstitueret faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI). Det sker på et pressemøde fredag eftermiddag.

- Vi har indstillet til, at vi skærper rejserestriktioner til syv lande. Sydafrika og seks lande, der grænser op til Sydafrika, siger hun.

Ud over Sydafrika er der tale om Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia og Eswatini - tidligere Swaziland.

Meldingen kommer i forbindelse med fund af en ny coronavariant. Den bærer navnet B. 1.1.529.

- Den har spredt sig i Sydafrika, og i mange regioner, hvor den er fundet, er der set stor stigning i smitten.

- Der er bekymring for, at den kan sprede sig og også for, at vaccinerne er mindre effektiv mod den, siger Tyra Grove Krause.

De skærpede rejserestriktioner vil betyde, at man skal isoleres i ti dage, hvis man rejser til et af landene. Det skriver TV 2.

Har man været i et af landene inden for de seneste ti dage, opfordres man til at lade sig PCR-teste ved hjemkomst. Symptomer eller ej.

Fredag eftermiddag meddelte de belgiske myndigheder, at landet har registreret et tilfælde af den nye variant.

Smittetilfældet er dermed det første med den nye variant, der er registreret i Europa.

Det er endnu sparsomt med viden om den nye variant. Det vides eksempelvis ikke, om den er mere smitsom end andre varianter af coronavirusset.

Det vides dog, at den har et højere antal mutationer end andre varianter, og at det muligvis kan blive et problem i forhold til vaccineredes immunitet.

Mutationer sker i virus' arvemateriale, og de opstår, når virus formerer sig.

Hvis mutationen ændrer på virussens egenskaber, kan virus eksempelvis blive mere smitsom.

Under coronapandemien opdaterede Udenrigsministeriet ugentligt rejsevejledningerne på baggrund af smittesituationen.

Det ophørte i midten af oktober. Siden har det været sikkerhedsrisikoen for den rejsende, der har afgjort farven på rejsevejledningerne.