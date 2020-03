Rejseselskab aflyser rejser

Danmarks næststørste rejseselskab TUI aflyser deres rejser til udlandet. Det sker efter, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Spies rejser holder hastemøde netop nu

TUI Danmark aflyser

- Vi har forberedt os på dette senarie i et stykke tid. Vi er gået igang med at lukke vores operationer i de næste tre uger ihvertfald. Så danner vi os et overblik over, hvordan situationen udvikler sig efterfølgende, siger Mikkel Hansen, der er pressechef i TUI Danmark.

- Til en start drejer det sig om 54 afgange. Vores kunder bliver informeret hurtigt inden for en overskuelig fremtid, om hvordan de skal forholde sig, siger han.

Spies Rejser til hastemøde

- Vi har ikke fundet ud af præcis, hvad vi gør. Det sidder vi i møde med lige nu. Vi skal finde ud af, hvordan vi får danskere hjem så hurtigt som muligt, siger Lisbeth Nedergaard. Hun henviser til, at da Spies Rejser ejer et flyselskab, så er der flere ting, der skal gå op.

Ekstra Bladet afventer udmelding fra Spies Rejser.

Opdateres...