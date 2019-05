Rejseselskab kæmper: Underskud på milliarder

Rejseselskabet Thomas Cook har præsenteret et underskud på 1,5 milliarder pund, svarende til 12,8 milliarder kroner, for det første halvår. Derfor lukker de flere af koncernens butikker og nedlægger stillinger

Det britiske rejseselskab Thomas Cook har præsenteret et voldsomt regnskab med et gigantisk underskud.

Skylden falder ifølge selskabet delvist på brexit, som får kunder i Storbritannien til at vente med at købe deres sommerferie.

Det skriver engelske BBC.

- Den lange hedebølge sidste sommer og høje priser på De Kanariske Øer reducerede kundernes behov for vintersol, særligt i den nordlige region, og der er nu meget lidt tvivl om, at brexit-processen har fået mange kunder fra Storbritannien til at udskyde deres planer for denne sommer, siger Peter Fankhauser, som er direktør hos Thomas Cook.

Ændringer

Det dårlige regnskab giver helt naturligt anledning til ændringer i virksomheden.

Derfor har de allerede nu lukket 21 af deres i alt 566 butikker, og de varsler allerede muligheden for, at flere butikker ryger i svinget, når lokalernes lejekontrakt oprinder.

På virksomhedens hovedkontor i Peterborough i midten af England vil deres ligeledes blive ryddet op. Mere end 150 stillinger vil ifølge BBC blive nedlagt.

Virksomheden er på vej ind på det russiske og det kinesiske marked, og det vil også udvide til hotelbranchen, som er mere profitabel.

Muligt salg

Ifølge BBC har virksomheden fortalt, at de har modtaget flere bud på deres flyselskab, som råder over 105 fly.

Et salg af flyselskabet skal være med til at redde regnskabet for den resterende del af virksomheden. 9,4 milliarder af underskuddet kommer fra en nedskrivning i værdien af selskabet 'My Travel', som Thomas Cook opkøbte i 2007.

Julie Palmer, som er partner i det britiske konsulentfirma Begbies Traynor, siger til BBC, at der er et pres på Thomas Cook for at sælge deres flyselskab.

- Med den nuværende klimabevægelse, som får folk til at forsøge at rejse mindre med fly, kan antallet af potentielle investorer og mængden, de er villige til at betale, være nedadgående.

- Det betyder, at Thomas Cooks' behov for at sælge deres flyselskab for at få balance i regnskabet haster mere, mens tiden løber ud for at få den bedste pris, siger hun til mediet.