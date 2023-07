Rejseselskaber aflyser på stribe: Nu melder Spies ud

Siden i går af tusindvis af turister blevet evakueret på den græske ferieø Rhodos, som følge af voldsomme naturbrande, der spreder sig på øen.

En masse danske turister er også påvirket af situationen, og indtil videre har rejseselskaberne Tui og Sunweb ifølge Ritzau aflyst afgange til Rhodos.

Spies Rejser oplyser nu til Ekstra Bladet, at de aflyser flyafgange til de områder på Rhodos, som er ramt af naturbrandene.

'Vi aflyser rejser for de få gæster, der skulle til de berørte områder. Langt de fleste af vores gæster hos Spies skal på ferie i områder på Rhodos, der ikke er berørt, og de rejser som planlagt,' skriver kommunikationschef Sofie Folden Lund i en sms.

Tui aflyser frem til torsdag

Hun understreger, at de kontakter de gæster, hvis rejse bliver berørt.

'Vi følger situationen meget tæt hele tiden og informerer vores gæster dernede samt dem, hvis rejse vil blive påvirket.'

Hun skriver desuden, at Spies Rejser i alt har 3500 danske rejsende på Rhodos, og 49 af dem befinder sig i de berørte områder.

'De er evakueret væk fra risk-områder, så det er altså meget få af Spies' gæster, der har været i berørte områder. Langt de fleste bor nordpå.'

Tui oplyser til Ritzau, at de har aflyst alle flyafgange til Rhodos frem til onsdag.

Over for samme medier fortæller Jan Lockhart, der er kommerciel chef hos Sunweb, at de aflyser en afgang til øen søndag, hvor 186 ferierejsende skulle have været med.