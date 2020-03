Rejseselskaber aflyser rejser

Danmarks næststørste rejseselskab TUI aflyser deres rejser til udlandet. Det sker efter, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Spies rejser holder hastemøde netop nu

TUI Danmark aflyser

- Vi har forberedt os på dette senarie i et stykke tid. Vi er gået igang med at lukke vores operationer i de næste tre uger ihvertfald. Så danner vi os et overblik over, hvordan situationen udvikler sig efterfølgende, siger Mikkel Hansen, der er pressechef i TUI Danmark.

- Til en start drejer det sig om 54 afgange. Vores kunder bliver informeret hurtigt inden for en overskuelig fremtid, om hvordan de skal forholde sig, siger han.

Spies Rejser aflyser rejser, og arbejder på, at få folk hjem

- Det har store konsekvenser, sådan en beslutning her. Selvfølgelig følger vi Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det betyder at vi stopper alle afrejser herfra nu, siger Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef. Hun henviser til, at da Spies Rejser også ejer et flyselskab, så er der flere ting, der skal gå op.

- Vi har en del danskere i udlandet - vi har rigtig mange på Gran Canaria. Det er det, som vi sidder og arbejder på nu, hvordan det specifikt skal gøres. Vi ønsker at passe på vores gæster og få dem hjem så hurtigt som muligt, siger hun.

Hun understreger, at der ikke er tale om en evakuering, men at det gælder om, at få folk hjem i god ro og orden.

Spies Rejser aflyser alle rejser til udlandet frem til 13. april.