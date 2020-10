Rejsevejledningen for efterårsferien offentliggjort

FAKTA: Rejser til disse svenske regioner frarådes

På grund af stigende smitte i Sverige fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til regioner, der har mere end 30 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere.

Her er et overblik over de 8 af 21 regioner, hvortil rejser frarådes:

* Halland, Blekinge, Stockholm, Jämtland Härjedalen, Kronoberg, Uppsala, Västmanland og Örebro.

* For svenskere i de otte regioner betyder den nye rejsevejledning, at de fra natten til lørdag skal have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark.

* Et anerkendelsesværdigt formål kan for eksempel være, at man skal besøge sin kæreste, ægtefælle, barn eller et sygt familiemedlem.

* For de to naboregioner Halland og Blekinge kan man dog godt rejse ind i Danmark, hvis man kan fremvise en negativ coronatest.

Kilde: Udenrigsministeriets Borgerservice.