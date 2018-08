Reklamer på Netflix kommer til Danmark: Sådan slipper du af med dem

Netflix er i udlandet begyndt at vise reklamer for deres egne serier. Reklame-testen kommer også til Danmark

Den ellers reklamefri streamingtjeneste Netflix begyndte tidligere på ugen et nyt tiltag. Reklamer.

I udlandet er Netflix begyndt at vise reklame-trailere for deres egne, originale serier. Reklamen dukker op, når man lige har set et serie-afsnit til ende.

Streamingtjenesten har til Politiken bekræftet, at reklamerne også vil blive testet på de danske Netflix-brugere.

Det har vakt røre på de sociale medier, hvor flere skriver, de vil opsige deres abonnement i det sekund, de ser en reklame rulle over skærmen.

Men så drastisk behøver man ikke at gå til værks, hvis man ikke vil støde på reklamer, mens man ser eksempelvis Orange is the New Black eller House of Cards.

Undgå reklamer

På bare et par sekunder kan du sikre dig, at du uforstyrret kan se din yndlingsserie.

Sidder du ved en computer, skal du først åbne din browser og logge ind på din Netflix-konto. Næste skridt er at holde musen over profilikonet øverst oppe i højre hjørne, hvor der også er en lille trekantet pil, der peger ned ad.

På den sorte fane, der dukker op under profilikonet, klikker du på 'Konto'. Her har du muligheden under fanen 'Indstillinger' for at klikke videre ind på 'Deltagelse i tests'. Der klikker du.

Det er her, du kan vælge, om du vil deltage i Netflix' tests eller ej. Hvis du ikke allerede tidligere har slået funktionen fra, er funktionen slået til.

Du slår den fra og trykker 'Færdig'. Så kan Netflix ikke teste deres nye reklamer-trailere af på dig.

Hvis du sidder med din telefon fremme, kan du også gøre det via deres app. Du åbner appen, klikker på 'Mere' nederst i højre hjørne, og så er der samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor.

Bortset fra at når du klikker på 'Konto', bliver du ført fra appen over i en browser på telefonen.

Når man slår funktionen fra, fravælger man dog også at være med i andre tests af ændringer, Netflix overvejer at lave, inden de ruller funktionen ud til alle deres brugere.