Rekom lukker 90 barer i Danmark

De kommende uger vil en lang række barer i Danmark holde lukket for at mindske risikoen for at sprede coronavirus yderligere.

Rekom, der bryster sig af at være Nordens største nattelivskoncern, har valgt at følge statsministerens opfordring om at lukket dørene midlertidigt i.

Den lukker over 90 barer i Danmark fra torsdag 12. marts og to uger frem. Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

- Statsministeren kom med en stærk opfordring til barer og restaurationer om at hjælpe til i bekæmpelsen af smittespredningen. Det skal vi være de første til både at bakke op om og opfordre andre til at gøre det samme, siger administrerende direktør Adam Falbert i meddelelsen.

I alt har Rekom 4000 ansatte og 120 barer og restaurationer. Halvdelen af de ansatte er på danske barer i blandt andet Vejle, Silkeborg, Aalborg, Aarhus og København.

- Det er naturligvis hverken optimalt for Rekom eller andre virksomheder, at vi må tage dette skridt, men spredningen af corona skal stoppes så hurtigt som overhovedet muligt.

- Vi har et stærkt ansvar for både vores ansatte og vores mange gæster, der besøger vores restaurationer og barer hver weekend, men ikke mindst vores samfund, siger Adam Falbert.

Onsdag er koncernen begyndt den midlertidige lukning.

På et pressemøde onsdag aften oplyste statsministeren og repræsentanter fra flere myndigheder, at der nu bliver taget flere store skridt for at begrænse spredningen af coronavirusset.

514 personer er smittet med virusset, heraf er to indlagt på intensivafdeling. Over 1300 er i karantæne på grund af coronavirusset.

Et af initiativerne til at mindske smitte er, at regeringen fra næste uge vil forbyde alle indendørs forsamlinger på over 100 personer.

Det kræver dog, at en lov bliver hastet igennem først, før det er muligt at forbyde.