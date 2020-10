Rekord: 1056 testet positive

Der er konstateret 1056 tilfælde af coronavirus det seneste døgn.

Dermed har Danmark for anden dag i streg sat rekord i antallet af smittede.

Dog skal der tages det forbehold, at Statens Serum Institut på grund af tekniske problemer har opgjort smittetallet over 28 timer, siger Kåre Mølbak, direktør i Statens Serum Institut på et pressemøde mandag.

Antallet af indlagte stiger med 18 til 145.

Se også: Regeringen vil udvide hjælpepakkerne til erhvervslivet

Det er det højeste antal af indlagte siden maj.

17 af de indlagte er på intensivafdeling. Heraf er 12 i respirator.

Seks er døde.

Julemarkeder aflyses i København

Det oplyser Statens Serum Institut.

Joy kræver ansvarlig fitness