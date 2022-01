Rekord: 28.780 nye coronasmittede

Der er det seneste døgn registreret yderligere 28.780 tilfælde med corona.

Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

De prøver, der er positive for coronavirus, er fundet blandt 170.095 pcr-prøver. Det giver en positivprocent på over 16,9 procent. Det betyder, at knap hver sjette, der er blevet testet, har fået et coronapositivt prøvesvar.

Ud over pcr-testene er der foretaget 230.663 antigentests - også kendt som lyntest - men de bliver ikke medregnet i smittetallene på grund af for stor usikkerhed.

Blandt det seneste døgns smittetilfælde er der 1815 reinfektioner. Det er personer, der har haft coronavirus mindst én gang før.

Det samlede antal indlagte stiger med 68 til 802 personer. Det er det højeste antal indlagte denne vinter. Antallet dækker over personer, der er indlagt med og på grund af corona.

Ifølge Henrik Nielsen, professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling ved Aalborg Universitetshospital, kan Danmark lige nu stå på toppen af denne bølge af epidemien, når det kommer til antallet af indlagte.

Det bygger han på, at den store stigning i antallet af indlæggelser fra efteråret og hen over julen efterhånden er fladet ud og nu befinder sig stabilt i niveauet 700 til 800 indlagte.

- Hvis det følger epidemiernes matematiske love, betyder det, at når stigningen ikke længere er helt tydelig over uger, så er vi her i midten af januar ved toppen af denne bølge.

- Så kan vi afvente lidt, hvornår det begynder at falde. Mit bud vil være, at det begynder at falde inden for januar, og de kommende uger vil der så stille og roligt være færre indlagte frem mod foråret, siger Henrik Nielsen.

Ud af de 802 personer, der mandag er indlagt, er 52 af dem indlagt på landets intensivafdelinger. Det er syv personer færre end søndag.

37 indlagte personer har brug for hjælp til at trække vejret og er i respirator. Det er fire færre end søndag.

Det hidtil højeste antal indlagte under epidemien var 4. januar 2020. Her var 964 personer indlagt med corona.

Yderligere 11 smittede personer er døde. Det bringer det samlede dødstal op på 3505 personer.

Det seneste døgn har 20.681 personer fået tredje stik med en vaccine. Samlet set kan 57,1 procent af befolkningen nu kalde sig revaccineret.