Rekord: 46.831 coronatilfælde det seneste døgn

Der er det seneste døgn registreret et rekordhøjt antal smittetilfælde med covid-19 i Danmark.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut (SSI) er der registreret 46.831 tilfælde det seneste døgn. Af dem er 3160 hos personer, der tidligere er testet positive for covid-19.

Den hidtidige rekord blev sat torsdag, da der blev registreret 40.626 tilfælde over 24 timer.

Fredagens smittetal er fundet i 268.092 PCR-prøver. Det svarer til, at lidt flere end hver sjette af dem har været positive. Det har også været niveauet de foregående dage.

Der er sket 244 nye indlæggelser af smittede, men der er også sket udskrivelser.

Det samlede antal coronaindlagte falder med 12 til 813 personer. Det er dog ikke alle i statistikken, som er indlagt på grund af covid-19.

At antallet af indlagte ikke er lige så højt, som det var sidste vinter, hvor antallet af indlagte toppede med 964 indlagte, er et klart bevis på, at man ikke bliver så syg af omikron som tidligere coronavarianter.

Det mener Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

- Det er en mindre smitsom variant end tidligere, og samtidig har vi en stor vaccinetilslutning i Danmark, som jeg også mener, er med til at bide en del at indlæggelsestallene.

- Det er jo positivt nok, at de fleste ikke bliver så syge. Men vi skal huske på, at der er en gruppe af særligt udsatte, som slet ikke kan værne sig mod det voldsomme smittetryk og fortsat vil blive alvorligt syge, siger Åse Bengård Andersen.

Derfor mener hun, at kravet om mundbind bør forlænges efter den 31. januar, da det kan medvirke til at begrænse smitten.

I den sidste uge af 2021 var det lidt flere end hver tredje, som var indlagt på grund af noget andet, men samtidig var testet positiv.

Også på intensiv er en del indlagt med og ikke på grund af corona. I sidste uge var hver fjerde patient, der blev indlagt med covid-19 på intensiv, ikke indlagt på grund af corona, men af en anden årsag.

Der er nu 44 smittede med covid-19 på landets intensivafdelinger, hvilket er fem færre end et døgn tidligere. Det er det laveste siden midten af november.

Blandt de indlagte på intensiv er 29 tilkoblet en respirator for at trække vejret. Det er en mere end et døgn tidligere.

Yderligere 21 personer, der inden for den seneste måned er testet positiv for covid-19, er afgået ved døden.

Tallet for coronadødsfald er dog blevet mere upræcist, oplyste SSI fredag til TV 2. Det skyldes omikronvarianten.

Den ser ud til at give mildere sygdomsforløb og har skabt meget udbredt samfundssmitte. SSI arbejder derfor på en ny opgørelsesmetode.