Rekord igen: 51.033 bekræftet smittet med covid-19

51.033 er bekræftet smittet med coronavirus, heraf har 3119 været testet positive før.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Dagens smittetal er det højeste under epidemien i Danmark.

De positive prøver er fundet blandt 233.419 pcr-tests. 21,86 procent af prøverne var positive for coronavirus. Det tal kaldes positivprocenten.

Smitten er især høj blandt børn og unge, viser en tendensrapport fra SSI.

Det er blandt de 12-15-årige, at smitten er højest. I uge tre var den helt oppe op 11.194 smittede pr. 100.000 indbyggere i aldersgruppen.

Til sammenligning var incidensen for hele landet i uge tre på 4572.

Der er torsdag indlagt 955 patienter, som er testet positive for coronavirus. Det er 17 flere end onsdag.

Det er dog ikke alle indlagte, der er på hospitalet på grund af coronavirus.

Ifølge Kasper Karmark Iversen, der professor og overlæge ved Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital, er der ikke pres på sygehusene på grund af coronasmittede, og man kan godt klare, hvis der kommer flere indlagte.

- Sygehusene er klar til det. Vi er ikke hårdt belastet af indlagte med omikron. Og vi tænker også, at man ikke bliver svært syg af at blive indlagt med omikron.

- Vi har selvfølgelig en del, som er indlagt med alt muligt andet, og som har omikron og skal isoleres. Og så har vi selvfølgelig også personale (der er syge, red.). Og det er jo det, der presser os lidt.

Han fortæller, at der er mange sygemeldinger, og at det resulterer i mange ekstravagter og enkelte udækkede vagter. Man er dog i stand til at opretholde en normal drift på alle de akutte funktioner.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede onsdag ved et pressemøde planer om at fjerne næsten alle restriktioner fra den 1. februar. Og det vil få smitten til stige, vurderer Kasper Karmark Iversen.

- Men vi er også langt i forhold til en eller anden befolkningsimmunitet, så det vil i sig selv betyde, at kurven begynder at bøje af om ikke forfærdeligt længe, siger han.

Smittetallene har den seneste tid været støt stigende. Og det er ifølge Kasper Karmark Iversen ikke til at sige, præcis hvornår smittekurven vil knække.

- Jeg tror det vender inden for de næste par uger, indtil da kan vi forvente en stigning, der nok vil være aftagende, siger han.

37 af de indlagte er så syge, at de ligger på en intensivafdeling, og 22 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er registreret yderligere 18 coronarelaterede dødsfald.

Dermed er i alt 3674 borgere, der var smittet med coronavirus, døde under epidemien i Danmark.