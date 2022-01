Rekord: Over ti millioner smittede

Aldrig har så mange på verdensplan fået konstateret smitte med corona. Det ugentlige dødstal verden over falder dog stadig

10.116.000.

Så mange mennesker fik konstateret smitte med coronavirus i sidste uge. Det er det højeste tal på noget som helst tidspunkt under pandemien.

Det skriver det amerikanske medie Bloomberg og refererer til tal fra Johns Hopkins University, der under pandemien har fulgt coronatallene på verdensplan tæt.

Faktisk var sidste uges høje tal næsten en fordobling af den tidligere rekord over flest smittede på en uge. Den lød på 5,7 millioner registreret smittede på uge, og den blev sat tilbage i april 2021.

Sidste uges tal kan endda være endnu højere, mener Bloomberg, da flere mennesker er begyndt at hjemmeteste, og derfor bliver resultatet af disse test ikke nødvendigvis rapporteret til myndighederne.

Laveste antal døde i et år

Omikronvarianten har vist sig den seneste måneds tid at være yderst smitsom, men samtidig tyder det også på, at den nye variant giver mildere forløb end deltavarianten.

Det viser dødstallet også, der fortsætter med at falde. 43.075 personer døde i sidste uge af corona på verdensplan. Det er det laveste antal i et år.

Meldingerne om en mildere omikronvariant har fået flere sundhedsordførere herhjemme til at kræve en lempelse af restriktionerne. Læs mere her.