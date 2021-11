Rekord: Selvportræt solgt for flere hundrede millioner

På en auktion i New York City er rekorden for et Frida Kahlo-værk tirsdag blevet slået med flere længder.

Således er et sjældent maleri af Kahlo blevet solgt for næsten 35 millioner dollar - godt 228 millioner kroner. Det er en rekordhøj pris for et værk af den ikoniske, mexicanske kunster.

Den hidtidige rekord for et Kahlo-værk lød på otte millioner dollar og blev sat i 2016.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Maleriet, der blev solgt på auktionshuset Sotheby's tirsdag, er et selvportræt af Kahlo med titlen 'Diego y yo' - 'Diego og mig' - fra 1949. Her har Kahlo malet sin mand, Diego Rivera, på sin egen pande.

De 35 millioner dollar gør samtidig selvportrættet til det dyreste latinamerikanske kunstværk i historien solgt på en auktion.

Det hidtil dyreste var selv samme Diego Riveras maleri 'Los Rivales' fra 1931. Det blev solgt for 9,76 millioner dollar i 2018.

'Diego y yo' er symbolsk for Frida Kahlos selvportrætter. De er kendt for deres intense og gådefulde blik, hvilket gjorde den mexicanske kunstmaler til et feministisk ikon over hele verden.

Frida Kahlo blev født i Mexico City 1907 og kom allerede som 16-årig ud for en alvorlig trafikulykke, der invaliderede hende og livet igennem voldte hende store smerter.

Efter ulykken besluttede hun sig for at blive kunstner og kom snart ind i kredsen omkring Diego Rivera, der på det tidspunkt var Mexicos største kunstmaler.

Rivera var 20 år ældre end Frida Kahlo, og de to var i det hele taget meget forskellige. Ægteskabet udviklede sig til at blive et af de mest stormfulde, men også mest givende i verdenskunsten.

Frida Kahlo tog udgangspunkt i sin egen personlige skæbne, når hun malede. Alle hendes billeder har således karakter af at være enten selvportrætter eller selvbiografiske.