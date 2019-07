Rekorden slået: Årets varmeste dag

Temperaturen har torsdag sneget sig op over 30 grader flere steder i landet

Hedebølgen har for alvor ramt hele landet med tårnhøje temperaturer og masser af sol.

Torsdag har termometeret vist langt over 30 grader flere steder især i Jylland, og derfor er årets hidtil varmeste dag en realitet.

Det bekræfter DMI på Twitter.

Her skriver de, at årets hidtil varmeste dag er blevet målt ved Borris i Vestjylland. I den lille by har de godt 1000 indbyggere haft en temperatur, der har været helt oppe på 32,8 grader.

Det er 0,1 grad varmere end de 32,7 grader, der blev målt 30. juni ved Nakkehoved, som ellers var årets varmeste dag i 2019 indtil videre.