Rekordfå illegale migranter i EU i april

Antallet af personer, der er registreret som illegale indvandrere i Europa, faldt drastisk fra marts til april.

Det viser en opgørelse fra det europæiske grænseagentur, Frontex.

Således blev der i april registreret omkring 900 illegale grænseoverskridelser - et fald på 85 procent fra marts.

Det er det laveste antal, siden Frontex begyndte at indsamle data i 2009.

Ifølge Frontex skyldes de lave tal primært udbruddet med coronavirus, som også betyder en forsinkelse af data fra de nationale myndigheder til Frontex.

Især i det østlige Middelhav - blandt andet ved grænsen til Tyrkiet - er der sket et drastisk fald, idet kun 40 personer blev registreret, hvilket er et fald på 99 procent i forhold til marts. Samlet set er der registreret 18 procent færre i området fra januar til og med april sammenlignet med sidste år.

På trods af det lave antal illegale immigranter i april, er det samlede antal for årets fire første måneder imidlertid så godt som uændret i forhold til sidste år. I de første fire måneder af 2020 er der registreret i alt 26.650 illegale grænseoverskridelser, hvilket nogenlunde svarer til samme periode i 2019, oplyser Frontex.

Især Grækenland har mange immigranter boende i lejre, blandt andet på øen Lesbos, og de uhumske forhold med mange mennesker samlet på et sted har givet en frygt for et stort udbrud af coronavirus. Det fik derfor i april flere EU-lande til at sende støtte til Grækenland, blandt andet med containere med badefaciliteter til lejrene.