Rekordfangst: 2,3 tons kokain beslaglagt

Seks containere med trækul havde lidt mere ombord, end der stod på følgesedlen.

Paraguayansk politi fandt nemlig hele 2,3 tons kokain i en forsendelse på vej til Israel tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det vurderes at have en markedsværdi på 500 millioner dollars.

Største mængde nogensinde

Fangsten er den største mængde kokain, man nogensinde har beslaglagt i landet.

Politiet i Paraguay meddeler, at de har anholdt to personer, som angiveligt skulle være ansvarlige for eksporten af kokainen.

Beslaglæggelsen fandt sted i i den private havn, Terport de Villeta, der ligger 30 kilometer fra hovedstaden Asunción.