Rekordhøje niveauer af hudkræft: Land gør solcreme gratis

I Holland skal prisen på solcreme ikke være en undskyldning for ikke at smøre sig ind i den fedtede masse denne sommer

Vi husker alle de klassiske spritdispensere, der praktisk talt var allestedsnærværende under coronapanemien.

Nu kommer lignende standere til at være at finde på hollandske skoler, sportspladser og festivaler, ligesom de vil være at finde i parker og på andre offentlige steder. Men det bliver ikke sprit, der kommer ud, når man holder hånden under dem - det er derimod solcreme.

Sommeren igennem skal borgere i Holland nemlig tilbydes gratis solcreme i et forsøg på at komme rekordhøje niveauer af hudkræft til livs.

Det skriver The Guardian.

En ubestridt vane

De seneste år har antallet af hudkræfttilfælde i landet nået nye højder, og solcreme er, som bekendt, en af de mest effektive måder at forebygge sygdommen.

Således er det regeringens plan, at særligt børn nu skal vænne sig lige så meget til at smøre sig ind i solcreme, som de skal vænne sig til at børste tænder to gange dagligt.

Regeringen har i forbindelse med kampagnen udtalt, at formålet med den er at gøre solcreme tilgængeligt for alle, uden at pris - eller besvær - skal være en faktor. Kampagnen skal simpelthen gøre dét at bruge solcreme til en ubestridt vane.

Blandt dem, der finansierer kampagnen, er Venlo-Venray-hospitalet, og det er en af stedets hudlæger, der fik idéen til simpelthen at konvertere spritdispenserne fra coronatiden til solcremedispensere.