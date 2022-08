Rekordhøje priser: Danskerne skal vænne sig til det

Det har aldrig været dyrere at købe en pakke smør, og der er kun dig til at betale. For når Arla sætter prisen op, sørger Coop for at tjene som de plejer, selv om butikskædens koncernchef har lovet at bekæmpe 'nonsenspriser'

Selvom det går nedad på verdensmarkedet, gør det stadig ondt i pungen, når de danske kunder skal købe mælk, smør eller ost.

Faktisk er prisen på mejeriprodukter højere end nogensinde før, og det kan risikere at blive en permanent tilstand.

Det skriver Avisen Danmark.

Tjener kassen

Selvom priserne på verdensmarkedet og priserne i Danmark plejer at følges med en smule forsinkelse, er det dog ikke sket i denne omgang.

Men det er der en god grund til.

- Det er først nu, at landmændene begynder at tjene penge på deres produkter, men det er også først nu, at de mange mellemled og supermarkederne begynder at tjene rigtigt godt på, at priserne falder på en lang række fødevarer. De massive plus på bundlinjen, det giver, vil de selvfølgelig ikke opgive frivilligt, siger Palle Jakobsen, der er råvareanalytiker hos Agrokom, til Avisen Danmark.

- Jeg forventer egentlig, at vi kommer til at se, at mellemleddene mellem landbrug og forbruger kommer til at høste en stor del af prisfaldet i form af højere avancer. Det kan vi allerede se på de første regnskaber, som er landet fra blandt andet DLG, Dansk Landbrugs Grovvareselskab.

Priserne på verdensmarkedet er allerede faldet med 25 procent på korn, 30 procent på vegetabilsk olie, og mejeriprodukterne ser også ud til at ramme et fald på 30 procent.

Højere løn

Ifølge Danmarks Statistik er der en god forklaring på, at det efterhånden kan mærkes, at det er blevet dyrere at være mennekse.

Prisen på smør er for eksempel steget 50 procent, mælk 27 procent, æg 25 procent og ost 23 procent.

Men ifølge Jens Bertelsen, der er erhvervsredaktør på Avisen Danmark, vil der historisk set ikke ske samme prisfald, som vi har haft stigninger.

- Forbrugerne kan bare håbe på en velfungerende konkurrence, hvor nogle virksomheder vælger at udnytte chancen for at vinde markedsandele ved at have de laveste priser, siger Jens Bertelsen.

Ellers er der en sidste mulighed.

Gå til chefen og bed om mere i løn.