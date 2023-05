Rekordhøje priser: - Det er fuldstændig uforståeligt

Det er til at forstå, hvis danskerne føler sig snydt i supermarkederne, siger cheføkonom for Forbrugerrådet Tænk

Der er efterhånden ikke noget at sige til, hvis de danske forbrugere føler sig snydt, når de handler i supermarkederne.

Priserne på råvarebørserne ramte deres toppunkt allerede i maj sidste år. Siden har priserne på råvarer været faldende.

Alligevel har forbrugerpriserne været markant stigende, og nu viser helt nye tal fra Danmarks Statistik, at forbrugerpriserne i april fortsat ligger på et tårnhøjt niveau.

Aktuelt betyder det, at priserne, som vi danskere i øjeblikket betaler, i øjeblikket er 18 procent højere end i januar 2022, hvor de begyndte at stige.

Det vækker stor forundring hos cheføkonom for Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen.

- Det er ikke for meget at sige, at det er fuldstændig uforståeligt for den almindelige dansker det her, fordi man kan se, at råvarepriserne er styrtdykket i en længere periode. Justeringen (til lavere priser i supermarkederne, red.) sker ikke over en dag, men jeg kan godt forstå, hvis danskerne bliver utålmodige og føler sig snydt, siger Morten Bruun Pedersen til Ekstra Bladet.

Ser vi på priserne på de 95 mest handlede råvarer, lå de i januar 2022 i indeks 135,6, mens tallet nu er i indeks 127,2. Det viser FN's fødevare- og landbrugsorganisations prisindeks, ifølge Finans.

Prisen på råvarer er altså i dag lavere end i januar 2022, men danskerne betaler alligevel 18 procent mere for varerne i supermarkederne.

- Når man taler med detailhandlen og leverandøren, kommer der alle mulige forklaringer. Det prisforum, Erhvervsministeriet har nedsat (Forum for Forbrugerpriser, red.), skal gå til stålet, for der er et eller andet, der halter her. Det har stået på længe, så nu synes jeg, det er på tide, at vi kan se det i indkøbskurven, siger Morten Bruun Pedersen.

Pris-politi skal på banen

Erhvervsministeriet etablerede i september sidste år Forum for Forbrugerpriser, der skal fungere som forbrugernes pris-politi og blandt andet sikre, at danskerne ikke bliver snydt.

På energimarkedet har vi de seneste år set, hvordan mellemmænd har tjent styrtende med penge på at handle energi på energibørser ved at købe den billigt og sælge den dyrt.

Situationen er ikke den samme på råvarebørserne, men derfor kan der godt være flere led fra produktion til salg i detailhandlen og dermed flere, der tager en bid af kagen.

- Der er ingen tvivl om, at jo flere led sådan noget her skal igennem, jo større risiko er der for, at nogen tager en bid af kagen. Når det ender ude i butikken, har det været igennem flere hænder, så det er noget, man skal kigge på. Jeg synes, det er lang tid, vi skal vente til oktober med at få en rapport. Jeg mener, man skal kigge på de kontrakter, der bliver indgået. Man (Forum for Forbrugerpriser, red.) behøver ikke kun se det på offentlige tal, siger Forbrugerrådet Tænks cheføkonom.

- Der er ingen tvivl om, at dagligvarebutikkerne føler, at konkurrencen er hård, men det kan være, fordi de får indkøbt for dyrt, fordi der er andre, der tager en bid af kagen, supplerer han.

Derfor er det i allerhøjeste grad tid til, at Erhvervsministeriet kommer på banen, mener cheføkonomen. Det kan kun gå for langsomt, lyder vurderingen.

- Der er grundlag for, at man får kigget grundigt på det her. Vi ser jo slet ikke prisfald. Vi ser mindre prisstigninger, men vi ser slet ikke fald i priserne. Fødevarer er det, der stiger allermest af alle poster, siger Morten Bruun Pedersen.

Danskerne gør, hvad de kan

- Hvad kan vi danskere gøre for at komme de høje priser til livs? Det er jo svært at boykotte supermarkeder.

- Forbrugerne går efter tilbud og køber mindre antal. De gør det, de skal. Men der er grænser for, hvor meget adfærd man kan ændre, for man skal have mad på bordet. De køber discount, andre produkter og mindre mængder, som er det, man skal, hvis konkurrencen halter på et marked.

Alligevel er resultatet heraf til at overse.

- Der er nogle strukturer og leverancekæder i det her marked, hvor man godt kunne have den mistanke, at konkurrencen ikke fungerer, vurderer Morten Bruun Pedersen.

