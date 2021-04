Rekordmange 4200 coronapatienter er døde i Brasilien på en dag

Endnu en gang har Brasilien sat rekord i antallet af bekræftede coronadødsfald på et døgn. Således er der torsdag registreret 4249 dødsfald de seneste 24 timer.

I forvejen er Brasiliens hospitaler på sammenbruddets rand med alt for mange coronapatienter og alt for få forsyninger.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University er der blandt Brasiliens 212 millioner indbyggere registreret knap 13,3 millioner smittetilfælde og 345.025 coronarelaterede dødsfald under pandemien.

Kun i USA er der registreret flere døde. Her er der registreret 560.083 dødsfald og knap 31 millioner smittetilfælde blandt landets 333 millioner indbyggere.

USA oplevede sin mest dødelige dag under pandemien 20. januar, hvor 4405 coronapatienter mistede livet. Det viser tal fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Imens det skrider raskt fremad med vaccinationerne i USA, hvor hver femte nu er færdigvaccineret, er Brasiliens smitteudbrud ude af kontrol.

Landet mangler vaccinedoser, og præsident Jair Bolsonaro kæmper imod nedlukninger og restriktioner, fordi de skader økonomien.

Brasiliens offentlige sundhedssystem har vist voksende tegn på, at det er tæt på at bukke under for presset.

En undersøgelse foretaget af den nationale sammenslutning af private hospitaler i landet i denne uge viser, at selv de rigeste hospitaler mangler livsnødvendig medicin.

Tre ud af fire privathospitaler svarer i undersøgelsen blandt 88 hospitaler, at de om en uge eller kortere tid løber tør for forsyninger til behandling af covid-19-patienter. Det gælder blandt andet ilt og bedøvelse.

I mellemtiden har præsident Jair Bolsonaro forsøgt at nedtone risikoen for, at landets hospitaler løber tør for medicin og andre forsyninger.

- Lad os ikke græde over spildt mælk. Vi gennemlever fortsat en pandemi, der til dels bliver brugt politisk - ikke for at bekæmpe virusset, men for at få præsidenten ned med nakken, sagde den højreorienterede præsident onsdag.

- I hvilken land på Jorden dør folk ikke? Folk dør overalt, desværre.