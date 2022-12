Rekordmange børn bortadopteret ved tvang

Rekordmange børn er i 2022 blevet bortadopteret ved tvang. Det skriver Jyllands-Posten.

I alt er 32 børn blevet tvangsbortadopteret frem til 4. december.

Det er fem flere børn end året før og det hidtil højeste antal på et år.

Udviklingen sker, efter statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale i 2020 bebudede, at flere børn skulle have nye forældre.

Ikast-Brande Kommune er blandt de kommuner, der har haft flest indstillede sager til tvangsadoption.

Her afviser børne- og familiechef Anton Rasmussen, at antallet er udtryk for, at statsministerens melding har præget sagsbehandlingen.

- Vi har fulgt lovgivningen og lovens intentioner. Det har betydet, at vi har sikret de fornødne kompetencer hos medarbejderne til at håndtere disse sager, skriver han i en e-mail til Jyllands-Posten.

I 2020 var gennemsnitsalderen for danske børn, der blev bortadopteret, ti måneder.

Gennemsnitsalderen for de tvangsbortadopterede børn i 2022 fremgår ikke af artiklen.

Niels Peter Rygaard er psykolog og rådgiver kommuner i arbejdet med anbragte og adopterede børn.

Han ser flere problemer med bortadoptioner ved tvang. Eksempelvis børn, der ikke lærer deres biologiske familier at kende.

Psykologen siger til mediet, at det forskningsmæssigt er en 'meget dårlig idé' at afbryde kontakten med de biologiske forældre.

- Man får det indtryk, at målet om flere tvangsbortadoptioner er sat ud fra, hvad politikerne synes, og ikke hvad eksperter ved om området, siger han til Jyllands-Posten.

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) oplyser til mediet, at den nye SVM-regering ikke har lagt sig fast på en fælles linje omkring tvangsbortadoptioner endnu.