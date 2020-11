Rekordmange boliger sælges over udbudsprisen

Trods coronakrisen har boligmarkedet den seneste tid været glohedt, og det fortsatte i oktober. Her blev knap hver tiende hus solgt for en højere pris, end det var udbudt til.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af langt størstedelen af de danske ejendomsmæglere.

Andelen er dobbelt så høj som i oktober sidste år og den højeste, der er registreret siden 2011, hvor Boligsiden begyndte at føre statistik.

Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, fortæller, at det er meget usædvanligt, at så mange boliger sælges over udbudsprisen.

- Det er den udvikling, der har været de sidste mange måneder på boligmarkedet - nemlig at der er virkelig meget fart på boligmarkedet, fortæller hun.

Hun peger på, at den store boliginteresse kan skyldes, at manges privatøkonomi trods krisen ser godt ud.

Der er ikke brugt penge på for eksempel rejser, og så er renten lav i øjeblikket, hvilket betyder, at prisen for at låne penge til en bolig ikke er så høj.

Der er også rift om lejlighederne. Her blev knap hver ottende i oktober solgt til en højere pris, end den blev udbudt.

Det er den højeste andel siden 2015. Den samme måned sidste år var det knap hver 14. lejlighed.

Birgit Daetz fortæller, at det ser ud til, at efterspørgslen efter at købe nyt hus og ny lejlighed stadig vil fortsætte med at være stor den kommende tid.

- Så umiddelbart ser det ud til, at boligmarkedet vil fortsætte i høj fart, siger hun.

Ikke nok med at flere boliger sælges dyrere end udbudsprisen, så er der i oktober også solgt flere både huse og lejligheder end i den samme måned sidste år.

I slutningen af oktober var der solgt over 88.000 boliger i Danmark i 2020. Dermed slog boligsalget allerede ti måneder inde i 2020 salget i hele 2019.

I oktober var prisen på ejerlejligheder ifølge Boligsidens tal 6,6 procent højere end samme måned sidste år, mens prisen på villaer og rækkehuse var steget 5,0 procent.

Der findes flere statistikker over udviklingen på boligmarkedet, som udregner den på forskellige måder. En analyse fra Danmarks Statistik har dog vist, at den kvartalvise udvikling typisk er ret ens.