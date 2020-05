Rekordmange danskere downloader læge-app

Appen 'Min Læge' er på rekordtid blevet en af de mest populære apps i Danmark. Appen kan blandt andet bruges til videokonsultationer med lægen.

På en måned er appen blevet downloadet over 421.000 gange.

Samtidig er det virtuelle venteværelse i appen blevet besøgt mere end 33.000 gange. Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet Trifork, der står bag appen.

Ifølge næstformand Mireille Lacroix fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO, har appen nogle klare fordele i den nuværende corona-situation.

- Alt, hvad vi konsulterer på video, minimerer smitterisikoen.

- Men det handler også om at kunne visitere bedre, når vi skal have folk med luftvejsinfektioner videre på sygehuset, siger hun.

Appen kan også bruges til samtaleterapi, hvilket kan minimere smitterisikoen.

Videokonsultationerne kan dog ikke altid erstatte en almindelig konsultation, da nogle ting kan gå tabt i en videokonsultation.

- Hvis man skal have målt sit blodtryk eller lyttes på hjertet eller lungerne, kan det ikke gøres på video.

- Skal der en undersøgelse til, skal man møde op, siger Mireille Lacroix.

Derudover kan det være svært at danne et samlet indtryk af patienten over tid, hvis konsultationer kun foregår via video.

Inden påske var der i gennemsnit lidt over 1000 videokonsultationer om dagen via 'Min Læge'-appen.

Det tal voksede efter påske til over 2000 konsultationer om dagen. Og den tendens er fortsat siden da.

PLO introducerede appen 24. marts, hvor et mindre antal læger var tilknyttet appen.

I takt med den stigende efterspørgsel på konsultationer via appen er flere læger blevet tilknyttet.

Over 1200 klinikker er tilknyttet appen i dag.