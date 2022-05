Rekordmange familier får afslag på hjælp til sommerferie

I mange år har Dansk Folkehjælp oplevet øget interesse for sit feriehjælpsprogram, der hjælper trængte børnefamilier med at komme på sommerferie.

Igen i år sætter antallet af ansøgninger til feriehjælp rekord, men det er langtfra alle, der kan få hjælp til at komme på ferie.

- Vi kommer til at give et historisk højt antal afslag, siger generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

Organisationen forventer at kunne hjælpe 1160 af de 10.281 familier, der har søgt om feriehjælp.

Forklaringen på de rekordmange ansøgere er ifølge Dansk Folkehjælp stigende priser på dagligvarer, benzin, el, vand og varme.

I en pressemeddelelse skriver organisationen:

- Hos Dansk Folkehjælp er man ikke i tvivl. Den voldsomme stigning i ansøgertallet skyldes de prisstigninger, der i løbet af de seneste måneder har sat tydeligt præg på det danske samfund – og som rammer landets fattigste familier ekstra hårdt.

10.281 familier har søgt feriehjælp i 2022. Det er 2582 flere familier end sidste år.

Og det er det højeste antal familier, der har ansøgt om feriehjælp hos organisationen nogensinde.

Familiepsykolog Charlotte Diamant understreger, at det både er vigtigt for børn og forældre at komme på sommerferie.

Forældre vil gerne give deres børn det, som andre børn får, forklarer hun. For børn handler det også i høj grad om, hvad de konfronteres med, når de skal tilbage i skole efter sommerferien.

- Der ligger en frygt for at komme hen og være den, der ikke har noget at dele, siger Charlotte Diamant og fortsætter:

- Det er svært at skrive en stil om, hvad man har lavet i sommerferen, hvis man som det eneste har været til frokost hos mormor en dag.

Selv om antallet af ansøgninger slår rekord, har den procentvise stigning i ansøgningsantallet før været højere.

I år er der 33 procent flere ansøgninger end sidste år. Til sammenligning steg ansøgertallet fra 2019 til 2020 med 50 procent.

Dansk Folkehjælp yder både økonomisk og praktisk bistand til, at trængte familier kan komme på sommerferie i en uge.

Ifølge Klaus Nørlem vil Dansk Folkehjælp ikke gå på kompromis med kvaliteten, for at flere får del i tilbuddet.

- Hvis vi halverede ferien, så det kun var tre eller fire dage, ville vi realistisk set kunne nå ud til nogle flere - men det ville blive en anden kvalitet, siger han.