Rekordmange kaniner dumpes i naturen

Kaniner dumpet i en papkasse, i en indkøbskurv og syv små kaninunger fundet i en bedroller med låg på.

Det er bare nogle af de tilfælde af efterladte kaniner, Roskilde Internat har oplevet i år.

Dumpet i naturen

Mange af de efterladte kaniner ender nemlig hos Roskilde Internat, hvor de har oplevet en særlig stor stigning af ejerløse kaniner i år.

210 kaniner blev indleveret i 2020, men i september 2021 er der allerede indleveret 270.

- Kaninerne havner her på internatet, fordi de bliver fundet løbende frit rundt ude på marker eller i folks haver. Vi ser desværre også, at der er rigtig mange kaniner, der kommer ind, fordi de er dumpet, fortæller Rikke Agner Jørgensen, leder på Roskilde Internat.

Manglende interesse

Medarbejderne på internatet skyder skylden på den markante stigning på coronapandemien.

- Vi kan jo se, at i hele verden er interessen for kæledyr steget markant. Men lige pludselig er interessen forsvundet, og så står folk med en masse dyr, de ikke kan komme af med. Det, tror jeg, simpelthen er grunden til, at vi står her i dag, lyder det fra Carina Rønne Løkkegaard, der er dyrepasser på internatet.

Internatet kommer derfor med en opfordring til folk om at sætte sig ind i dyrenes behov, inden de køber et nyt pjusket, gulerodsspisende familiemedlem.

Ifølge Roskilde Internat skal indekaniner kunne løbe frit rundt i hjemmet. De skal helst være to kaniner, og hvis det er en udekanin, skal den have ni kvadratmeter at løbe rundt på.