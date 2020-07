Rekordmange nye coronasmittede på verdensplan: 212.000 på ét døgn

På et enkelt døgn er 212.326 mennesker rundt om i verden bekræftet smittede med coronavirus.

Det er det højeste antal bekræftede smittetilfælde, der hidtil er registreret på en enkelt dag, rapporterer Verdenssundhedsorganisationen WHO lørdag.

Over halvdelen af disse tilfælde - knap 130.000 i alt - er bekræftet i Nord- og Sydamerika.

Det er særligt i USA og Brasilien, at antallet af bekræftede smittetilfælde stiger.

Florida og Arizona, som hører til nogle af de værst ramte stater i USA, har begge et højt antal nye smittede.

I Florida melder myndighederne om 11.458 nye smittede. Det er anden gang på tre dage, at tallet bevæger sig over 10.000. Og det er det hidtil højeste antal nye smittede på en enkelt dag.

Arizona har 3113 indlagte coronapatienter på sine hospitaler. Det er en stigning på 100 i forhold til dagen inden og det hidtil højeste antal.

Også i Texas er der flere indlagte coronapatienter end nogensinde før.

Flere andre amerikanske stater kunne fredag ligeledes melde om det hidtil højeste antal smittede på én dag, heriblandt Alabama, Tennessee, North Carolina og South Carolina.

Præsident Donald Trump har forklaret de høje tal med, at USA nu tester langt flere og derfor også bekræfter flere tilfælde.

Ud over USA er der også en markant stigning i Indien, der tegner sig for knap 23.000 af det seneste døgns nye smittetilfælde.

Det er vanskeligt at sammenligne de enkelte landes tal, fordi forskellige lande har forskellige strategier.

Den hidtidige rekord for nye smittetilfælde på verdensplan, som WHO har noteret på en enkelt dag, er mindre end en uge gammel. Den blev sat søndag den 28. juni, hvor WHO registrerede lidt over 189.000 nye bekræftede tilfælde.

Antallet af døde på verdensplan ligger stabilt på omkring 5000 om dagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Globalt set har knap 528.000 mennesker mistet livet efter at være blevet smittet med coronavirus, siden udbruddet blev opdaget i Kina før nytår.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Antallet af bekræftede smittetilfælde har rundet 11 millioner. Det tal omfatter både personer, der på nuværende tidspunkt er syge, samt de raskmeldte og de døde.