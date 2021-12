Rekordmange skydevåden konfiskeret i USA's lufthavne i 2021

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

I år har sikkerhedspersonale konfiskeret rekordmange skydevåben i amerikanske lufthavne.

I alt er der konfiskeret flere end 5700 skydevåden. Det er det højeste antal nogensinde på et enkelt år.

Det oplyser Transportation Security Administration (TSA), der står for sikkerheden i lufthavnene.

Mandag fortæller chef for TSA David Pekoske journalister ved en pressebriefing, at den tidligere rekord var fra 2019 og lå på omkring 4400 skydevåden.

Ifølge Pekoske afspejler stigningen, at der er flere amerikanere, der bærer våben.

Derudover er den nuværende mængde af våbenfund i håndbagage ved kontroller per en million passagerer dobbelt så høj som tidligere.

Flypassagerer har lov til at transportere et afladt skydevåben i et fly. Men kun i bagage der er tjekket ind.

- Det er en ret dyr fejl at begå, siger David Pekoske.

Ifølge ham koster det tusindvis af dollar i bøde og sagsomkostninger.

Hvis der sker en lovovertrædelse af lokale eller statslige love, henviser TSA også problemet til retshåndhævelse.

Også i USA er der krav om mundbind for blandt andre flyrejsende på grund af covid-19.

I begyndelsen af december forlængede TSA kravet om mundbind i fly, tog, lufthavne og anden form for offentlig transport frem til 18. marts 2022.

Fra TSA lyder det, at det ikke står klart, hvornår det måske kan ophøre.

Transportation Security Administration forlader sig på, hvad USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC) anbefaler i forhold til kravet, siger Pekoske.

Ifølge ham er det 'meget, meget svært at forudsige,' hvornår dette krav om mundbind vil ophøre. Det har været i kraft siden februar.