Rekordmange søger julehjælp

Rekordmange børnefamilier har i år søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp.

Da fristen udløb ved midnat, havde 14.987 børnefamilier søgt om hjælpen hos Danmarks største uddeler. Sidste år fik omkring 11.400 familier hjælpen.

Det oplyser Dansk Folkehjælp i en pressemeddelelse.

Generalsekretær Klaus Nørlem fortæller, at organisationen egentlig havde en forventning om, at der for første gang ville være en stagnering i antallet af ansøgere. Men så kom coronakrisen.

- Vi kan se, at knap fem procent sandsynligvis er førstegangsansøgere.

- De angiver i ansøgningen, at de har mistet deres job på grund af corona og nu er på overførselsindkomst, siger han.

Ikke alle fik hjælp

De mange ansøgere betyder, at der skal indsamles mere end 22 millioner kroner, før alle kan modtage hjælpen.

Sidste år blev der indsamlet 14,8 millioner kroner. Det betød, at 11.400 ud af de 14.600 ansøgende familier kunne få hjælp.

Pengene til julehjælpen kommer primært fra private og virksomheder. Corona har gjort det svært at forudsige, hvor mange penge der kan blive samlet ind.

- I dag har vi vores første egentlige indsamlingsdag, hvor virksomhedsledere hjælper os med at samle ind.

- Det bliver den første test på, hvordan indsamlingen vil forløbe. Det ser vi med stor spænding og bekymring på, siger Klaus Nørlem.

Julemad og varer

Nogle af de ansøgende familier vil sandsynligvis ikke få hjælpen.

- Det er 14. år, at vi gennemfører denne her indsamling, og vores erfaring er, at vi altid skuffer nogle af familierne.

- Vores målsætning er altid at hjælpe så mange som muligt. Vi ville ønske, vi kunne hjælpe alle familier, men det kommer vi sandsynligvis ikke til, siger generalsekretæren.

For at kunne søge julehjælp hos Dansk Folkehjælp skal man være enlig forsørger på overførselsindkomst.

Hjælpen består af julemad og varer til 500 kroner og et gavekort til gaver til børnene. Det er på 1000 kroner.

Flere andre organisationer uddeler også julehjælp. Blandt andet Røde Kors, der håber at kunne give en hjælpende hånd til 12.000 familier.

