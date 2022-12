Rekordmange udrykninger i 2022

For første gang i år er mere end 30.000 af henvendelserne til vagtcentralen ved Dyrenes Beskyttelse blevet sendt videre til frivillige, dyrereddere, skytter og schweisshundeførere.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Yvonne Johansen, dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse, siger, at de er stolte over indsatsen;

'Det har været det travleste år for vores beredskab nogensinde. Derfor er vi også særligt stolte af den indsats, der er gjort for nødlidende, forsømte eller ildestedte dyr i hele landet – særligt set i lyset af at størstedelen af vores beredskab er frivillige.'

Færre henvendelser

Den øgede aktivitet sker på trods af, at der i 2022 har været færre henvendelser til Dyrenes Beskyttelse, end der var i 2021.

I 2022 var der nemlig lidt mere end 81.500 henvendelser, hvilket er to procent færre, end der var i 2021.

Alligevel trak vagtcentralen dog otte procent mere på beredskabet end året før, viser opgørelser lavet af Dyrenes Beskyttelse.

Det skyldes formentlig, at danskerne er blevet bedre til at vurdere, hvornår et dyr rent faktisk har brug for hjælp i en sådan grad, at det kræver udrykning, udtaler Yvonne Johansen:

' Vores oplevelse er, at danskerne er blevet mere opmærksomme og bedre til at vurdere, når et dyr trænger til hjælp.'

