Rekordmange våben solgt

I Danmark hamstrede vi i coronakrisens opstart toiletpapir. I USA hamstrer de en lidt anden type varer.

Her er salget af skydevåben nemlig steget 'uden sidestykke'.

Våbenproducenten Smith & Wesson har i kvartalet mere end fordoblet deres indtjening.

Det skriver Finans.dk.

Mere end en fordobling

Smith & Wesson gik ud af kvartalet med en stigning i omsætningen på 141 procent i forhold til kvartalet sidste år.

De beskrev ifølge The Financial Times på et analytikermøde, at stigningen til dels måtte tilskrives, at folk var bange for deres sikkerhed.

Tendensen startede i begyndelsen af coronakrisen og fortsatte efterfølgende ved de mange uroligheder i USA.

Salget af våben stiger normalt op til et præsidentvalg på grund af frygt for regulering, men ifølge Smith & Wesson er denne stigning 'uden sammenligning'.

FBI's tal viser flere våben blandt amerikanerne

Når man køber et våben i USA laver FBI et baggrundstjek af personen, der køber våbnet.

Der er i år - allerede på nuværende tidspunkt, blevet foretaget næsten ligeså mange baggrundstjek som hele sidste år. Her lavede man 28.4 millioner af denne type undersøgelse.

Hvis man blot kigger på august måned steg antallet af baggrundstjek med 51 procent i forhold til 2019.