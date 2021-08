Rekordregn rammer Grønland

For første gang siden man begyndte at måle nedbør i Grønland i 1950, faldt der regn og ikke sne på toppen af indlandsisen

For første gang - muligvis nogensinde - faldt nedbøren på toppen af den grønlandske indlandsis i lørdags som regn og ikke sne.

Det beretter flere udenlandske medier - blandt andre CNN og NBC.

Det skete, efter temperaturen for tredje gang på et årti oversteg frysepunktet ved forskningsstationen Summit Camp, der ligger omkring 3 kilometer over havoverfladen.

Syv milliarder ton vand

Det ekstreme regnvejr sendte sammenlagt syv milliarder ton vand ned over indlandsisen, og det er første gang, det sker, siden man begyndte at måle nedbøren på stedet i 1950, fortæller forskere på stationen. Det er sandsynligvis første gang nogensinde, at nedbøren ikke falder som sne.

Det massive regnskyl førte til, at mængden af is, der smeltede, søndag var syv gange højere end det daglige gennemsnit for det seneste år. Og det øger forskeres bekymring for, at isen vil smelte endnu hurtigere end hidtil antaget.

Et flydende isbjerg nær Tasilaq i Grønland. Klimaforandringerne sætter deres tydelige spor på toppen af verden. Foto: Lucas Jackson/Ritzau Scanpix

Uden fortilfælde

- Det, der sker, skyldes ikke bare et varmt årti eller to i et skiftende klimamønster, siger Ted Scambos, der er forsker på National Snow and Ice Data Center på University of Colorado i USA.

- Det er uden fortilfælde, fastslår han.

Nyheden om regnen på Grønland kommer, under 14 dage efter FN offentliggjorde den første af tre delrapporter om klimaforandringerne.

Sagen kort: FN's slår alarm i ny klimarapport

Rød alarm for menneskeheden

Heraf fremgik det blandt andet, at et FN-panel forventer en markant stigning i havniveauet, samt at den globale temperatur snart vil overstige en kritisk grænse - og FN's generalsekretær kaldte 'rød alarm for menneskeheden'.

Panelet forudser ligeledes, at vi fremadrettet vil se såkaldte 100-årshændelser - ekstreme vejrfænomener som forhøjet vandstand og oversvømmelser - hvert eneste år.