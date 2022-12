20. december blev en person anholdt i Ballerup, hvor man fandt et stort, ulovligt fyrværkerilager

Toldstyrelsen har i år foretaget rekordstor beslaglæggelse af ulovligt fyrværkeri, som er blevet sendt til Danmark.

Ikke mindre end 1,7 tons ulovligt fyrværkeri er blevet beslaglagt, efter at det er blevet forsøgt smuglet ind over grænsen til Danmark, meddeler Toldstyrelsen onsdag i en pressemeddelelse.

Opgørelsen er foretaget fra 1. januar til 26. december, og den viser, at det især er i pakker fra post- og kurervirksomheder, at tolderne finder for eksempel ulovlige kanonslag, batterier og diverse knaldfyrværkeri.

En stor del af pakkerne er afsendt fra Østeuropa.

- De seneste år er mængderne vokset og vokset, og nu sætter vi for andet år i træk en kedelig rekord, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen Michael Lund i pressemeddelelsen.

- Man sætter sit eget og andres helbred i fare, når man køber ulovligt fyrværkeri, fordi fyrværkeriet kan være produceret uden hensyn til regler for produktsikkerhed, siger han.

Kontroldirektøren opfordrer til, at fyrværkeriglade danskere i stedet for at opsøge det illegale marked køber fyrværkeri ved godkendte salgssteder i Danmark.

Fra 2018 til 2021 har Toldstyrelsen registreret mere end en tredobling fra 321 kilo til 1134 kilo i mængden af det fyrværkeri, som styrelsen har tilbageholdt.

Stigningen skyldes også, at Toldstyrelsen har haft øget fokus på kontrol med området.

Toldstyrelsen skal kontrollere, at der ikke kommer ulovligt fyrværkeri til Danmark.

Når styrelsen konfiskerer ulovligt fyrværkeri, bliver det overdraget til politiet, som herefter vurderer, om der er tale om en overtrædelse af straffeloven, og om det skal udløse bødestraf.

Det er ulovligt at tage fyrværkeri med til Danmark, som man har købt i udlandet. Det er ligeledes ulovligt at bestille fyrværkeri fra udenlandske hjemmesider.

Fyrværkeri kan købes i butikkerne fra 15. december til 31. december, og der må affyres fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar.