Rekordstort beløb indsamlet til fattige børnefamilier

Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet har torsdag 5. december indsamlet et rekordstort beløb på 11,9 millioner kroner ind til fattige familier med børn, så de kan få en bedre jul.

To hold i øst og vest sad fra klokken 13 til 14 og indsamlede penge til Julehjælp. Holdene bestod blandt andet af folk fra erhvervsbranchen. Her duellerede de to hold om, hvem der kunne indsamle flest penge på en time til fattige familier.

Og der blev indsamlet et rekordstort beløb!

Den hidtidige rekord fra 2018 lød på 11 millioner kroner. Men i 2019 er der blevet indsamlet hele 11,9 millioner kroner.

Det er en forbedring på over 900.000 kroner.

Pengene går ubeskåret til fattige familier, og hver gang, der er indsamlet 1500 kroner, bliver der givet samme beløb til en fattig familie med børn.

I år var 13. gang, at Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet i fællesskab samler ind og hjælper familier med lav indkomst, der har svært ved at holde en god jul for deres børn.

70.000+ har fået julehjælp fra Ekstra Bladet og Dansk Folkehjælp

Ekstra Bladet og Dansk Folkehjælp har igennem de seneste 12 år hjulpet mere end 70.000 trængende familier og målet er at have indsamlet i alt cirka 15 millioner kroner, når klokken har ringet torsdag klokken 14.

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.

Du kan se uddrag fra indsamlingen øverst i artiklen.

