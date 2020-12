Rekordstort dødstal i USA

Det er ikke kun i Danmark, at coronavirussen ikke vil slippe sit tag.

I USA nåede de onsdag en ny kedelig milepæl, da der blev registreret hele 2800 dødsfald, hvor patienten har været konstateret syg med corona, skriver The Huffington Post.

Den seneste rekord lød på 2600 dødsfald og blev sat tilbage i april måned ifølge data fra Johns Hopkins University.

I alt er 13,9 millioner personer blevet konstateret smittet med den frygtede coronavirus i USA, mens det samlede dødstal er 273.000 siden pandemiens start.

Og ifølge dr. Robert Redfield, chef for Federal Center for Disease Control and Prevention, kan yderligere 180.000 risikere at dø med coronavirus inden februar måned.

- Realiteten er, at december, januar og februar måned kan blive meget hårde. Jeg tror faktisk, at de måneder kan gå hen og blive de sværeste for vores offentlige sundhed i nationens historie, har han udtalt.

Han opfordrer samtidig amerikanerne til at hjælpe med at ændre kursen for den igangværende pandemi ved at reducere spredningen af coronavirus og følge sundhedseksperters råd de kommende måneder. De er ligesom i Danmark social afstand, at gå med maske, blive hjemme og kun samles i mindre grupper.