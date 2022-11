Rekordvarme forstyrrer naturen: - Det er ikke normalt

Hvis du har haft behov for at sove med åbent vindue i løbet af ugen, så er det ikke nødvendigvis fordi, du har ramt overgangsalderen.

November måned 2022 er usædvanligt varm. Lørdag er der 12 til 15 grader i dagstemperatur, og ifølge DR var natten til fredag den varmeste novembernat målt i 148 år.

Ifølge DMI er de høje temperaturer ikke normale.

- I nat har den laveste temperatur været tocifret. En ting er, at vi slipper for nattefrosten, men det er dog usædvanligt, at der har været så varmt, siger Jesper Eriksen, vagthavende metrolog hos DMI.

- Jeg cykler selv på arbejde om morgenen, og jeg begyndte at svede. Det plejer ikke at være normalen i november, der plejer jeg at have hue og vanter på, fortæller han.

Efterårsstemning i skoven

Det er dog ikke kun inde på DMI's hovedkontor, at de varme temperaturer har gjort et indtryk. Det er også sket i naturen, forklarer Michael Stolze, som er biolog og forfatter.

- Det, som sker, er, at planter og græs gror lige nu. Der er flere, som slår græs, og det plejer ikke at være normalt i november.

Væksten finder dog ikke kun sted på græsplænen, men også i skoven.

- Mange planter burde også snart gå på pause, men de bliver ved med at vokse. Det er ikke noget, som ødelægger naturen, men vi ser ting, vi ikke plejer at se.

- Svampene plejer at gå til, når der er frost. Men der er flere steder, hvor der dukker nye svampe op. Det, at vi ser spisesvampe i november, er ikke normalt.

Et lunere klima over Danmark

Selvom denne november er noget lunere end gennemsnittet, har de senere års varmere vejr ændret livet for mange af landets dyr og insekter.

Biologen forklarer, at vi i løbet af de sidste 25 år har registreret over 1000 arter, som ikke plejer at ses i Danmark.

Og fuglene har også lært, at en november i Danmark ikke per automatik er lig med frost og kulde.

- Arter som traner og gæs, som trækker sydpå, er blevet i landet. Når der ikke kommer is og sne, er det lettere at finde noget at æde, forklarer Michael Stolze.