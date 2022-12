Rektor fra helvede

I begyndelsen af skoleåret 2019 forklarede den konstituerede rektor for Herlufsholm, Mikkel Kjellberg, til Ugeavisen Næstved:

’Herlufsholm vil gerne uddanne verdensborgere, som er initiativrige og empatiske.’

Nøgleordet her er ’empatiske’, for det ord var kun til pynt. Kjellberg var leder for en skole, hvor eleverne fik tævet enhver form for medfølelse og empati ud af sig.

Kjellberg gik i 2020 fra et være konstitueret til fast rektor for skolen, der har tradition for at uddanne elitens børn. Han var også rektor, da TV 2 i maj i år sendte dokumentarprogrammet ’Herlufsholms hemmeligheder’, som tegnede et rystende billede.

Kjellbergs skole var for nogle børn et helvede på jord, og den har givet mennesker ar for livet. Svigtet som de blev af de voksne, der skulle beskytte dem.

Annonce:

Mishandling

På Herlufsholm herskede et præfektsystem, hvor de ældste elever havde magten over de yngre. Børn blev tævet, mishandlet og ydmyget, og de havde ingen steder at gå hen for at få hjælp. Her er nogle citater fra udsendelsen:

’Det længste, jeg gik uden at få tæsk, var halvanden uge.’

’Vi blev aldrig slået i hovedet, for det kunne ses.’

’En dreng blev gennembanket i flere minutter, så han til sidst ikke kunne stå op. Hans muskler svigtede ham, så han bare kunne kravle over i et hjørne.’

Mikkel Kjellberg er den sjette nominerede i kampen om Årets Nytårstorsk 2022. Tegning: Morten Ingemann

Brutalt overfald

Kjellbergs reaktion i udsendelsen kalder ikke på beundring. Han var mest optaget af at skubbe ansvaret fra sig:

’Vi kan ikke være overalt hele tiden.’

Men selv hvis han og den øvrige ledelse kunne, ville det ikke hjælpe ofrene.

En elev dansede ved en fest med den forkerte, da han fik et voldsomt slag med en knytnæve i baghovedet. Så hårdt var slaget, at han blødte og blev bragt til skolens sygehus. Siden blev han af ledelsen opfordret til at tilgive voldsmanden i stedet for at melde ham til politiet.

Annonce:

Offeret opgav en politianmeldelse, for han vidste, at han ellers ville blive udstødt. Rektor eller andre overvejede åbenbart ikke selv at melde det brutale overfald til myndighederne.

To fingre i numsen

Nogle elever var ofre for seksuelle overgreb. En dreng blev om natten, mens han lå og sov på sovesalen, grebet af nogle af de store drenge, mens en anden stak to fingre op i numsen på ham.

Andre havde samme oplevelse, og Ekstra Bladet fortalte senere om drenge, der blev tvunget til at drikke en cocktail, som indeholdt urin.

Børn blev bagbundet, kneblet og mishandlet, og ingen af disse overgreb syntes Kjellberg, at politiet skulle blandes ind i.

Som ét af ofrene siger i udsendelsen:

’Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, hvad der foregår på den skole. Man bør ikke lade børn vokse op i det der. Hvis børn bliver udsat for vold i hjemmet, bliver de da fjernet.’

Gamle sager

Kjellbergs første reaktion efter at have set udsendelsen var en kombination af fornægtelse og bagatellisering. Han sagde til Dagbladet Ringsted:

Annonce:

’Den skitserer en virkelighed, som vi ikke kan genkende, og den bruger gamle sager fra en anden tid til at give nyere sager en langt mere alvorlig vægt.’

Her vil den vågne læser med veludviklet retfærdighedssans måske påpege, at Kjellberg jo kun har været rektor fra 2020, så han kan ikke bebrejdes den vold, som er foregået før. Men jo, det kan han, for han var i rundt regnet 20 år en del af Herlufsholms ledelse, og han lukkede øjnene for alle overgrebene. Måske fordi de i virkeligheden var en del af undervisningen.

Modbydelige mennesker

Som en tidligere elev, kunstneren Kristian Hornsleth, har sagt til Se og Hør:

’Jeg er meget glad for den lærdom, jeg fik omkring, hvor modbydelige mennesker kan være mod hinanden. Omfanget af chikane overgår de værste romaner, men dem, der kommer ud af det, bliver hærdede og direktører i store firmaer.’

Efter nogle dage meldte Kjellberg, at han ville stoppe svineriet og rydde op, men der var bred enighed om, at det var han ikke den rette mand til, så han blev fyret.

Annonce:

Han fortjener en torsk, men det gør kandidaten i morgen saftsuseme også, og hun er forhåbentlig sjovere, for Kjellberg er godt nok træls.

Her er de vilde Herlufsholm-sager: Vold og brændemærkninger

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se de øvrige kandidater her

Barske Bertelsen

Søren Pap

Peter den knap så store

Mette Bissen

Rasmus Prut

--------- SPLIT ELEMENT ---------