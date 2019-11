Rektor stopper efter kritik

Vinca Wiedemann stopper som rektor på Den Danske Filmskole. Det oplyser Kulturministeriet.

Eleverne på skolen har på det seneste krævet hendes afgang og blokeret indgangen.

De har været utilfredse med Vinca Wiedemann, og at undervisningen er blevet for akademisk.

- Situationen på filmskolen er uholdbar. Skolen har brug for opbakning fra elever, lærere og branchen, siger kulturminister Rasmus Prehn (S).

Der er blevet demonstreret og blokeret ofte de seneste uger. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

- Den opbakning er der desværre ikke længere. Det er både rektor Vinca Wiedemann og Kulturministeriet enige om. Derfor stopper Vinca Wiedemann nu som rektor.

- Uanset at Vinca Wiedemann har ydet en stor indsats, så må personspørgsmål ikke komme i vejen for filmskolen og dansk films fremtid. Nu er der brug for, at lærere, elever og ledelse finder sammen om deres skole igen, siger Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

Kritikken fra eleverne har også fået opbakning fra en lang række filmfolk.

264 filmfolk underskrev tidligere i denne uge en støtteerklæring, hvor de bakkede op om elevernes kritik.