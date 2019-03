Rektorer efter kritik: Spionprogram er ikke vores ansvar

Påstand: Der gemmes data fra computerne, selvom prøven ikke er i gang!

Svar: Nej, men det er rigtigt, at der i den første udgave af programmet var en fejl, som gjorde, at et enkelt skærmdump blev gemt lokalt på computeren. Fejlen er nu rettet.

Påstand: Programmet optager alt, hvad eleverne tester ind på deres computer!

Svar: Nej, men det er rigtigt, at der er indbygget en mulighed for at keylogge - altså registrere hvordan tasterne på computeren bliver brugt. Funktionen er slået fra, men hvis den senere bruges, vil det ikke være de enkelte tegn, der gemmes, men alene antallet af gange, at tasterne bruges, som registreres.

Påstand: Data deles med amerikanske Amazon og ligger på servere hos dem i USA!

Svar: Nej, data deles ikke med Amazon i USA, men ministeriet har købt adgang til en række servere, som Amazon driver i Irland. Amazon har skrevet under på, at data ikke må opbevares uden for EU. Og data er krypteret og sikret mod, at andre end nogle få godkendte personer i Danmark kan læse dem.

Påstand: Den Digitale Prøvevagt kan se alle mine private data!

Svar: Både ja og nej. Da der alene gemmes et skærmdump hvert 30. sekund og opsamles data om de hjemmesider, man besøger, og hvilke programmer man har åbnet, er det alene, hvis eleven selv foretager sig noget privat under eksamen, at det kan blive gemt. Programmet søger dog aldrig i eller gemmer lokale billeder, filer og andre data, som ligger på computeren.

Undervisningsministeriet understreger i øvrigt, at eleverne har ret til at se, hvilke data der er gemt om dem. Data slettes efter fire måneder eller indtil en eventuelt sag om eksamenssnyd er endeligt afgjort. Der kan findes flere informationer om programmet her.