Rene' Høgh Olsen fra Horsens spærrede øjnene op, da han forleden tømte sin opvaskemaskine.

For inde i maskinen lå en over 50 centimeter lang og farvestrålende slange rullet sammen i bunden.

- Jeg tænkte: Hvad faen er nu det? Faktiske troede jeg, at det var en aprilsnar, for det var den 1. april. Jeg kan godt selv tage pis på folk, men det her var alligevel noget anderledes, griner Rene' Høgh Olsen.

Rene' fik halet kræet ud af opvaskemaskinen.

- Den virkede noget gummiagtig. Så jeg lagde den på bordet. I begyndelsen var jeg slet ikke klar over, at det var en rigtig slange, jeg havde fundet. Min ene datter stod da også og svingede med den en overgang.

Fik dask med kasserolle

Senere gik det op for den 32-årige horsensianer, at slangen faktisk var ægte.

Rene' Høgh Olsen. Privatfoto

- For en sikkerheds skyld gav jeg den lige et par dask med en kasserolle. Der kom blod ud af slangen, og så blev jeg helt overbevist om, at det var en ægte slange, fortæller Rene'.

Herefter begyndte spørgsmålene at tårne sig op: Hvilken slags slange var der tale om, hvor kom den fra, og hvordan var den havnet inde i opvaskemaskinen?

Efter nogle hurtige slangestudier, kunne Rene' slå fast, at der var tale om en helt ufarlig mælkesnog.

Omkommet under opvask

- Det har senere vist sig, at snogen kom fra lejligheden over min. Jeg anede ikke, at beboerne deroppe holdt slanger. Jeg ved stadig ikke, hvordan den er kommet ind i opvaskeren. Lågen har stået lidt på klem, men ikke nok til, at den kunne klemme sig ind. Måske er den kommet op gennem vandlåsen, siger den horsensianske slangetæmmer.

Rene' kan da heller ikke udelukke, at slangen er omkommet under en opvask. Han tændte nemlig opvaskemaskinen aftenen før, han fandt dyret.

Det afsjælede krybdyr er leveret tilbage til ejerne. Foto: Rene' Høgh Olsen

Det afsjælede krybdyr er blevet leveret tilbage til overboen. Nu mangler der kun at blive besvaret et spørgsmål mere:

Hvor er den anden slange?

Der er nemlig forsvundet to slanger fra overboens lejlighed.

- De er vist nok søskende. Måske gemmer den anden slange sig også her i lejligheden. Det tager jeg nu helt roligt. Jeg er ikke bange for den, fastslår Rene' Høgh Olsen.