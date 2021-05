Renes gigantiske regning: - Hvad er det, I siger?

57.949.

Det var beløbet, som Rene Elley fra Nordborg på Als blev præsenteret for, da hans gas- og varmeregning dumpede ind af døren.

Gennem ti år har han aflæst sin måler korrekt og betalt sine regninger til tiden, og her har regningen været på mellem 1500 og 3000 kroner for de to små lejligheder og de erhvervslokaler, som han ejer. Derfor var det også en noget rystet Rene Elley, der ringede til Elvida.

- Jeg får fat i en kvinde fra kunderservice, der siger, at det godt nok lyder mærkeligt, og der må være sket en fejl. Derfor kommer der en tekniker ud, der siger, at det ser da helt galt ud, og han skifter målere, siger Rene Elley til Ekstra Bladet.

Beskyldt for at snyde

Men så skifter stemningen. Driftslederen kommer ind i billedet, og ifølge Rene Elley bliver han nu beskyldt for at have snydt.

- Driftlederen siger, at der ikke er tale om en teknisk fejl, og jeg skal selv betale for at få det undersøgt. Samtidig siger de nu, at jeg må have snydt alle de forudgående år, fordi målingen er rigtig. Hvad siger du, svarer jeg. Hvis jeg nu havde snydt og kørt et eller andet vildt regnskab ved siden af, hvorfor skulle jeg så pludselig stoppe med det nu? Det giver jo ingen mening.

- Jeg er en hæderlig mand, der aldrig har snydt med noget som helst, så det er ikke særlig rart at blive beskyldt for den slags, siger Rene Elley til Ekstra Bladet.

Hans teori er derimod, at måleren må have sprunget direkte fra 1 til 3 i forreste kolonne. Et kæmpe spring på tusindvis af kubikmeter gas og varme, der ville kunne forklare fejlen.

Kolde og kyniske

Efterfølgende er Rene Elley havnet i et mindre juridisk slagsmål med Elvida, der hårdnakket påstår, at han må have brugt al den varme.

- Det giver jo ingen mening. Jeg har lejet lokalet ud til Kirkens Korshær og nogle private. Jeg er jo løbende i dialog med dem og kommer der i ny og næ. Intet tyder på, at de skulle have brugt ekstremt meget varme i perioden, siger Rene Elley til Ekstra Bladet.

De 57.949 kroner om året svarer til, at der er blevet brugt lidt over 150 kroner om dagen på gas og varme.

- Elvida er fuldstændig kolde og kyniske. Jeg har intet kunne stille op, selv om enhver kan se, at det ikke giver mening, siger Rene Elley til Ekstra Bladet.

Fast procedure

Ekstra Bladet har været i kontakt med Elvida og anmodet om et interview, men gasdistributionsselskabet ønsker ikke at forholde sig til den konkrete sag.

Det skriver dog følgende skriftlige svar fra chef for drift og vedligehold i Evida Rita Primdahl.

'Vi har i Evida fuld forståelse for, at det er ubelejligt at få en stor efterregning. Derfor er vi også meget opmærksomme på og omhyggelige med at få kontrolleret, om vores udstyr måler korrekt.'

'Hvis en kunde henvender sig, fordi kunden mener, at gasmåleren måler forkert, så er det fast procedure, at vi tager måleren ned og sender den til kalibrering hos et certificeret og uvildigt laboratorium. Laboratoriet tjekker, om måleren måler korrekt. Hvis ikke det er tilfældet, så korrigerer vi selvfølgelig kundens forbrug', skriver hun.

