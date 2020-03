Rengøringsmiddel til sexlegetøj sælges som håndsprit

Firmaet Belladot, der igennem mange år har solgt sex-hjælpemidler og sexlegetøj til det nordiske og tyske marked har her midt i corona-krisen fundet en lukrativ niche.

Belladot, der har base i Göteborg i Sverige, har blandt sine produkter et rengøringsmiddel til sexlegetøj ved navn 'Cleansing Gel', der kan bruges til at rengøre og fjerne bakterier fra sexlegetøj efter brug. Netop dette rengøringsmiddel lancerer Belladot nu på en helt ny hjemmeside ved navn handsprit.nu som håndsprit.

Og den nylancerede håndsprit er på ingen måde billig. Den sælges nemlig for næsten den tidobbelte pris på hjemmesiden i forhold til, hvad normalt håndsprit koster.

En lille flaske med en deciliter af væsken koster 129 svenske kroner. Det kan sammenlignes med, at man kan få en hel liter håndsprit for 120 svenske kroner.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Herunder ses Cleansing Gel lanceret som håndsprit på hjemmesiden handsprit.nu

Og herunder ses Cleansing Gel lanceret som rengøringsmiddel til sexlegtøj på hjemmesiden Belladot.

Her er annoncen på hjemmesiden Belladot, hvor Cleansing Gel sælges som rengøringsmiddel for sexlegetøj. Foto: Belladot.

Direktøren for Belladot ,Christoffer Utbult forklarer følgende til Expressen:

- Cleansing Gel er i sin sammensætning meget tæt på normal håndsprit. Det er i princippet håndsprit, fortæller Christoffer Utbult.

Han forklarer også til Expressen, at han lancerede den nye hjemmeside handsprit.nu, da han via sine kontakter hos diverse apoteker i Sverige fik at vide, at lagret med håndsprit var begrænset.

- Jeg ser det selv mere som en 'good guy'-hændelse end noget andet. Vi ønsker bare at hjælpe, siger Christoffer Utbult og tilføjer:

- Vi befinder os i en krisetid. Og der er stor behov for håndsprit. Og så gør vi bare varen tilgængelig på vores måde.

Som et forsvar for de tårnhøje priser på firmaets håndsprit siger direktøren:

- Vi kan ikke følge med i prisniveauet hos de store firmaer, der sælger millioner af liter håndsprit. Vi har nogle helt andre omkostninger.