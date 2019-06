Rent lykketræf: Turist løser 40-årig pengeskabs-mysterium

De ansatte på Vermillion Heritage Museum i Alberta, Canada kunne ikke tro deres egne øjne, da gæsten Stephen Mills forleden kom forbi og åbnede den tunge metaldør til et 900 kilo tungt pengeskab på museet.

Pengeskabet blev ifølge The Guardian doneret til museet i 90'erne. Oprindeligt havde det stået på Brunswick Hotel, men da museet modtog det flere hundrede kilo tunge pengeskab, var koden forsvundet i glemslen, mens indholdet var et mysterie.

Siden har pengeskabet stået låst på museet, hvor både låsesmede og pengeskabets producent forgæves har forsøgt at åbne det. Man anså at pengeskabets låsemekanisme efter årtiers misligeholdelse, nu gjorde det umuligt at bryde låsen op.

Mysterium

Det vidste Stephen Mills imidlertid ikke, så da han så pengeskabet, spurgte han, om han måtte forsøge at åbne det.

- Guiden blev ved med at sige, at ingen havde haft held med at åbne det, og det var et mysterium, hvad det skjulte på, fortæller Stephen Mills til The Guardian.

- Jeg tænkte, det ville være en sjov aktivitet, der kunne få børnene til at grine. Han beskriver pengeskabet som en tidskapsel.

Legede Olsen Banden

Til glæde for børnene pressede Miles sit øre på pengeskabets dør, som var han taget ud af en Olsen Banden-film og begyndte at dreje på pengeskabets kombinationslås.

På låsen kunne Miles vælge mellem tallene 0 til 60.

Han roterede skiven i urets retning. Tre gange drejede på denne måde til tallet 20. Så drejede han mod uret to runder og stoppede hver gang på 40 for til sidst at dreje med uret en gang til 60.

'Klik'.

- Jeg hoppede op og fortalte alle sammen, at jeg køber en lottokupon.

Her er 'skatten'

Pengeskabet gemte dog hverken på den hellige gral eller Hitlers forsvundne naziguld.

I stedet lå en tjeners notesblok sammen med en lønseddel. Begge dateret tilbage til slutningen af 70'erne.

Selvom personalet nu kender koden, har de ikke taget nogle chancer og har nu sørget for, at pengeskabet ikke kan låses igen.

Ifølge The Guardian valgte Miles at gå ned og købe en lottokupon.

Han fortæller til avisen, han vandt 2 dollar.