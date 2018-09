Rent pip fra Sass

Henrik Sass Larsen har sagt ja til at være med i et nyt program på TV2 News, hvor han skal diskutere politik med Søren Pind.

Hvorfor han har sagt ja ved han faktisk ikke rigtigt selv, fremgår det af TV2's egen omtale af ’Pind & Sass’.

Tjah. Kunne det have noget at gøre med, at programmet synes renset for kritiske spørgsmål fra irriterende journalister?

Ulla Østergaard, der har en fortid som spindoktor og en nutid som politisk udviklingschef på TV2 News, fremhæver, at Pind og Sass selv får lov til at vælge, hvilke historier de vil diskutere.

Det lyder bekvemt. Sass vælger næppe at tale om emner, som giver ham brækfornemmelser.

Som f.eks. Ekstra Bladets historie om top-folkene i Socialdemokratiets organisation, der holdt seminar på Hotel Frederiksminde i Præstø. Stedets restaurant har ingen overenskomst, og det gav anledning til kritik fra fagforbundet 3F.

Historien gav Sass ’absolut kvalme’. Hvilket han demonstrerede med umisforståelig mimik over for vores reporter på S-kongressen i Aalborg. Han lagde i øvrigt ud med at give reporteren fingeren og besvare dennes høflige henvendelse med ordene ’rend mig’.

Bare rolig, på Ekstra Bladet kan vi tage det. Vi har vænnet os til den tidligere ministers væmmelse ved den kritiske presse.

Sass kaldte allerede tilbage i 2011 til kamp mod ’den borgerlige mediedominans’. I et stort interview i Information sagde han dengang, at han ville skære støtten til Berlingske, hvis han kunne.

I nyere tid har han kaldt mediernes position i samfundet for ’tyranni’. Han har beskyldt dele af pressen for at lyve og bedrage. I den forbindelse slog han til lyd for betydelige bøder og straffe til ’tabloide løgne og kampagner’.

Sass har desuden proklameret, at han vil sætte sig selv på medie-slankekur, således at han kun giver ét interview i kvartalet.

Det gælder dog ikke, når han selv hyrer sin foretrukne interviewer, Reimer Bo Christensen.

På Ekstra Bladet har vi svært ved at forstå Henrik Sass Larsens klynk.

’Du bliver jo kun populær, hvis du kan tale i pip, ikke? Du har otte sekunder til din samlede, forgrenede, forblommede mening, og hvis du ikke kan klare det på otte sekunder, så er du disqualified', siger han i traileren for det nye program.

Come on, Sass, du har en åben invitation til at skrive debatindlæg i Ekstra Bladets klumme Opinionen, som du ikke benytter.

Tror snart, vi skal have en alvorlig samtale om, hvem der giver hvem kvalme.