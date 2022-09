Rentechok for boligejere

13.000 boligejere med lån i Totalkredit modtog i weekenden en kedelig besked på e-boks om, at ydelsen på deres lån kan blive op til tre gange så høj.

Det skriver Euroinvestor.

De 13.000 boligejere omfatter dem, der har et rentetilpasningslån, som får ny rente fra 1. januar.

Mere specifikt gælder det, at renten på F3- og F5-lån ser ud til at stige til henholdsvis 2,06 pct. og 2,41 pct., hvilket er det højeste niveau siden rentetilpasningen i april 2011.

Det viser en renteprognose for realkreditinstituttet.

Inflation, inflation, inflation. Det er alle steder og har sat sig på mange af danskernes pengepunge. Men noget tyder på, at der kan være forandring på vej Det er ikke kun ydelserne der stiger. Det gør priserne også. Men det har måske en ende.

Dyrt at være afdragsfri

- Boligejere med et afdragsfrit F3-lån kan ses frem til den største ekstraregning. Deres ydelse efter skat stiger fra 670 kroner til 2140 kroner for hver million kroner, de skylder, siger chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard fra Totalkredit i en kommentar til Euroinvestor.

Ydelsen kan derfor blive tre gange højere, end det kunderne har betalt de seneste tre år.

For kunder med et F5-lån bliver ydelsen efter skat 2,5 gang højere og stiger fra knap 900 kroner til 2240 kroner per lånte million.

Afdrager mindre

Hvis man derimod har valgt at afdrage på sit lån, vil ydelsesstigningen være mindre dramatisk.

Her stiger den månedlige ydelse efter skat med omkring 600 kroner for både F3- og F5-lån.

Man skal dog være opmærksom på, at der sker en stigning i prisen på boliglånet, som man først opdager, når man engang skal bruge af friværdien.

Friværdien vokser nemlig langsommere, fordi selve afdraget falder betydeligt.

For et F3-lån falder afdraget med 880 kroner og for F5-lån med 770 kroner. Årligt bliver der dermed sparet omtrent 10.000 mindre op i boligen, hvis man har et lån på 1 million kroner.

